В Одесі затримали лідера злочинної групи та чотирьох його спільників

Правопорушники, вихідці із Закавказзя віком від 29-ти до 38-ми років, неодноразово притягувалися правоохоронцями до відповідальності за пограбування, квартирні крадіжки та інші майнові, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Нині їх підозрюють у причетності до ряду крадіжок з помешкань жителів Одеси та Одеської області.

Останні кілька місяців іноземці промишляли на Одещині тим, що проникали до чужих осель і наживалися на цінних речах, які виносили. Поліцейські неодноразово викривали і затримували зловмисників, але кожного разу вони виходили з-під варти, сплативши невелику заставу. І, звісно ж, продовжували обкрадати людей.

Поліцейські знову вийшли на слід злочинної групи і затримали всіх її учасників, не давши втекти з Одеси після скоєння чергового злочину. В автомобілі правопорушників виявили чуже майно, викрутки та інше устаткування для злому вікон і дверей.

Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі поліції оголосили фігурантам підозри за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Лідера злочинної групи через його інвалідність помістили під цілодобовий домашній арешт. Після клопотання слідчих про обрання іншим чотирьом затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, аби унеможливити продовження злочинної діяльності, Біляївський окружний суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 794500 гривень, що є в рази вищою за попередні.

Відділ комунікації поліції Одеської області