В Одесі затримали серійного «мінера» судів

Служба безпеки України затримала одесита, який систематично відправляв анонімні повідомлення про мінування судових установ Одеси та інших міст країни.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник діяв 3 2019 року. Він системно повідомляв про псевдомінування будівель державних органів та окремих комерційних структур.

Співробітники СБ України встановили, що одесит є одним з фігурантів кримінального провадження за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, яке розглядається у суді. Саме в дні судових засідань анонім здійснював повідомлення про мінування, чим зривав судові процеси.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергового повідомлення про мінування будівлі суду згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

у взаємодії із слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Служба безпеки України