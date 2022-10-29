В Одесі житель Дніпропетровщини під виглядом комунальника пограбував жінку

Подія сталася 25 жовтня пообіді в помешканні 76-річної одеситки. Постукавши в двері потерпілої, зловмисник представився сантехніком та повідомив про необхідність відремонтувати в ванній кімнаті трубу, бо начебто через її пошкодження затопило сусідів.

Довірлива жінка впустила «майстра» в оселю, і той взявся «усувати» несправність, після чого попросив за «роботу» триста гривень. Щойно господиня взяла в руки скриньку із заощадженнями, як правопорушник накинувся на неї, побив, а тоді забрав тринадцять тисяч гривень і втік.

Жінка повідомила про це до поліції. Того ж дня оперативники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукали псевдокомунальника. Він сховався в помешканні подружки на вулиці Пантелеймонівській. Затриманий зізнався, що всі гроші витратив.

«Правоохоронці встановили, що 46-річний фігурант був неодноразово судимий на Дніпропетровщині за крадіжки та вимагання. Одеські слідчі повідомили йому про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, вчинене повторно, в умовах воєнного стану. Це правопорушення передбачене ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – прокоментувала заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 1