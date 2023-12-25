В Одесі зловмисник вдарив відвідувача супермаркету ножем у живіт

Правоохоронці затримали правопорушника у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про подію, що сталася ввечері у приміщенні супермаркету на вулиці Василя Стуса, лікарям та правоохоронцям повідомив працівник закладу. Постраждалого звідти госпіталізували з проникаючим пораненням черевної порожнини.

Поліцейські встановили, що на вході у торговельну залу житель Дніпра звернувся до жителя Одещини з проханням придбати йому алкогольні напої. Той відмовився, і на цьому ґрунті між чоловіками виникла сварка, яка переросла у штовханину. Під час конфлікту місцевий громадянин завдав приїжджому удар ножем у живіт і пішов геть.

Поліцейські затримали зловмисника на сусідній вулиці і вилучили у нього ймовірне знаряддя злочину, яке направили на експертизу. Чоловік у скоєному зізнався, пояснивши свій вчинок обуренням діями потерпілого, який замість того, щоб працювати, випрошував випивку та ще й лаявся у відповідь.

«За наявності достатніх доказів слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – розповіла слідча відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Світлана Могиляк.

Одеське районне управління поліції №1