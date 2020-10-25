В Одеській області чоловік пропонував виборцям продати голос за 400 гривень

Поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування.

В Одеській області в Ізмаїлі чоловік за грошову винагороду пропонував громадянам віддати свій голос. Він пропонував за це по 400 гривень.

Поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування. Вони розповіли, що за кожен голос невідомий їм чоловік пропонував гроші, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

«За «гарячими слідами» поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин сусідньої держави, який наразі проживає в Одесі. Чоловіка затримали в процесуальному порядку», — йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 160 (підкуп виборців). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, що на Луганщині поліцейські викрили схему підкупу виборців за допомогою продуктових наборів.

Під час огляду одного з магазинів у місті Кремінна поліцейські вилучили продуктові набори та списки виборців, що вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна. // LB.ua