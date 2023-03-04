В Одеській області викрили схему продажу вогнепальної зброї й боєприпасів

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В Одеській області ліквідували схему нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, яку організував 30-річний чоловік з Миколаївської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

В Одеській області викрили схему продажу вогнепальної зброї й боєприпасів

“Клієнтів шукав переважно через знайомих, у тому числі й серед кримінальних злочинців. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали чоловіка “на гарячому”, – пише пресслужба.

Під час обшуку було вилучено:

  • більше 1400 боєприпасів різного калібру;
  • карабін “Сайга – 410”;

Наразі слідчі дії продовжуються.

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