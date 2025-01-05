В Одеському районі 14-річний хлопець вистрілив з карабіна в голову приятелю
Подія сталася вчора, 4 січня, в одному з населених пунктів Авангардівської громади за участю двох хлопців 14-ти й 16-ти років.
Попередньо поліцейські встановили, що молодший за віком юнак, залишившись вдома без дорослих, вирішив показати старшому приятелеві, який прийшов у гості, батьковий карабін. Взявши у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл, поціливши у 16-річного товариша.
Потерпілий доставлений до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням голови.
На місці працює слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2.
Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо її кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Одеське районне управління поліції № 2Tweet