В Одеському районі в ДТП загинули двоє неповнолітніх хлопців

Автопригода сталася вчора, 20 грудня, близько 23-ї години в селі Лиманка.

Попередньо поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля «Citroеn» не впорався з керуванням, виїхав з дороги і допустив перекидання транспортного засобу. В автівці перебували двоє 17-річних хлопців. Один із них загинув, другий з різними травмами був доправлений до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють, хто з юнаків знаходився за кермом і чи були вони тверезі.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, слідчі розпочали провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Транспортний засіб, що належить матері госпіталізованого хлопця, поміщено на арештмайданчик, призначено низку експертиз.

Встановлюються всі обставини події. Триває слідство.

Вкотре закликаємо батьків та усіх, хто їх замінює, дбати про своїх дітей, контролювати їхнє дозвілля, не допускати їх до керування транспортними засобами без водійського посвідчення.

Нагадуємо: щоб керувати транспортним засобом в Україні, потрібно мати відповідне водійське посвідчення, для легкових авто і вантажівок — з 18 років.

Відділ комунікації поліції Одещини