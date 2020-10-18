В Одессе мошенники обыскивают людей, представляясь нацгвардейцами

В Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины советуют гражданам в случае попыток проведения таких «обысков» сразу позвонить на линию «102» или обратиться к военным нарядам Нацгвардии.

В Одессе неизвестные мошенники обыскивают людей, представляясь военнослужащими Национальной гвардии.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, представители которого осуществляют охрану общественного порядка в Одессе и Одесской области.

Отмечается, что в последнее время в Одессе имеют место случаи, когда неизвестные в камуфляжной форме, представляясь военнослужащими НГУ, безосновательно обыскивают людей.

«При этом злоумышленники пытаются конфисковать личные вещи граждан и ведут себя откровенно нагло. На самом деле эти люди являются мошенниками, которые пытаются обмануть и нарушают закон, чем дискредитируют честь и достоинство бойцов Национальной гвардии Украины», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркивают, что в случае подобного «обыска» необходимо сразу позвонить на линию «102» или обратиться к военным нарядам Нацгвардии.

Как отмечается, бойцы НГУ имеет два типа формы — оливковую и темно-синюю. Также у каждого бойца есть опознавательные знаки с символикой: это официальный шеврон Национальной гвардии Украины, нагрудные наклейки с принадлежностью к структуре, фамилией и обязательно — погон, который определяет воинское звание.

Кроме того, каждый военнослужащий во время выполнения служебных задач по охране общественного порядка в обязательном порядке должен иметь при себе специальные средства: резиновую дубинку, наручники, слезоточивый газ, индивидуальную аптечку, устройство для отстрела резиновых пуль, а также нагрудную видеокамеру, радиостанцию и жетон. // УНИАН