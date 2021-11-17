В Одессе мужчина устроил стрельбу в квартире и взял «в плен» женщин

Полицейские задержали злоумышленника, на месте преступления нашли пистолет и поддельные документы.

В Одессе мужчина под воздействием наркотиков устроил в квартире стрельбу и силой удерживал в ней двух женщин.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что сегодня около 06:00 патрульные получили вызов о стрельбе на ул. Каманина.

«Заявительница умоляла о помощи и рассказала, что их с подругой закрыл в квартире знакомый и не выпускает. Также она сказала, что между ними произошел конфликт, после чего мужчина достал пистолет и начал стрелять. Затем они с подругой закрылись в ванной комнате», – рассказали в управлении.

Полицейские прибыли на место происшествия. После их неоднократных требований дверь открыл 32-летний мужчина с явными признаками наркотического опьянения. Инспекторы задержали его.

В квартире они обнаружили пистолет, вероятно, травматического действия и гильзы. Кроме того, правоохранители нашли поддельные документы – украинский паспорт и удостоверение гражданина другого государства, а также сверток с белым порошкообразным веществом (скорее всего, наркотиком).

На месте работали следователи, которые будут устанавливать все детали происшествия. // УНИАН