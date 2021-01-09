В Одессе осудили жестокого убийцу-поджигателя

Киевский райсуд отправил за решетку жителя Ширяево, который дважды без особых причин жестоко избивал людей. Второе избиение закончилось трагически.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на судебный реестр.

Суд установил, что летом 2015 года мужчина избил покупателя в очереди на кассу в «Таврии» на Варненской. Тот сделал ему замечание за ругань в присутствии детей. В ответ агрессор повалил его на пол одним ударом, а затем вышел за ним из магазина, догнал на парковке и сильно избил. Пострадавшего с множеством переломов доставили в Еврейскую больницу, где ему пришлось зашивать голову. На следующий день ему стало хуже, и его перевели в 11-ю больницу – там он провел почти три недели. Мужчине сделали операцию и вставили в лицо пластины.

Второе преступление житель Ширяево совершил в сентябре 2016 года возле детского лагеря «Дружба», между 10-й и 11-й станциями Большого Фонтана. Будучи пьяным, он без всяких причин напал на человека и, на глазах свидетелей, начал жестоко его избивать, нанося удары по голове и туловищу. После того, как пострадавший оказался на земле и уже не мог сопротивляться, мужчина поджег его одежду зажигалкой. Свидетели вызвали полицию. Агрессор попытался убежать, а после задержания все отрицал.

Тем не менее, суд признал его виновным в умышленном убийстве и осудил его на 10 лет лишения свободы.