В Одессе пьяный дебошир избил и покусал полицейского

32-летний пьяный мужчина набросился с кулаками на полицейского и укусил правоохранителя за голень на Рождественской улице.

Как сообщил «Думской» источник в прокуратуре, 17 июля наряд полиции прибыл на вызов сигнализации в квартире. Там патрульные обнаружили пьяного жильца квартиры, который агрессивно себя вел и бросался в драку.

27-летний лейтенант получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также укус верхней трети правой голени. Пострадавшего госпитализировали.

Хулигана удалось задержать и доставить в райотдел полиции. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).