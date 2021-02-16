В Одессе шайка с участием полицейского шантажировала мужчин тайнами интимной жизни (видео)

Пятеро мужчин от 27 до 45 лет, среди которых действующий сотрудник полиции Киевской области, организовали схему по получению денег. Они заманивали клиентов объявлениями о предоставлении интимных услуг, а потом требовали у них деньги за неразглашение информации о личной жизни.

Как сообщили в полиции Одесской области, всех членов этой преступной группы задержали. Двое из них ранее были судимы. Всем вменяют разбой, совершенный по предварительному сговору.

Полицейские выяснили, что участники этой группы размешали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг от лица девушки или парня с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в том числе несовершеннолетних. С потенциальным клиентом они общались сперва в мессенджере, а затем приглашали в специально арендованную квартиру, где была установлена видеокамера.

Когда клиент оставался один на один с подставным исполнителем заказа, в квартире появлялись злоумышленники, переодетые в сотрудников полиции. Они угрожали клиенту разглашением обстоятельств его интимной жизни или привлечением к уголовной ответственности за связь с несовершеннолетним и требовали деньги.

Расследование по этому делу, говорят в полиции, продолжается. Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. // Пушкинская