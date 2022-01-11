В Одессе за взяточничество задержали высокопоставленных сотрудников ГСЧС

Начальник и главный инспектор одного из райотделов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области попались при получении 400 долларов взятки от предпринимателя.

Как сообщили в прокуратуре, ГСЧСники требовали у бизнесмена деньги за благоприятные результаты проверки пожарной безопасности на его автозаправке и не привлечение его к административной ответственности.

Кроме того, в дальнейшем предприниматель должен был ежеквартально платить им по 3000 гривен за возможность беспрепятственно продолжать работать.

Действия фигурантов квалифицировали по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). // Думская