В Одессе задержали грабителя, который душил девушек до потери сознания

За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы – правоохранители начали расследовани

В Одессе задержали мужчину, который нападал на молодых женщин, душил до потери сознания и грабил.

Как сообщает корреспондент «Сегодня» Ольга Соломяная, от действий 25-летнего молодого человека, который приехал из временно оккупированного Донецка, пострадали женщины 1991 и 1993 рождения.

Правоохранители нашли злоумышленника в арендованной квартире. У него изъяли часть похищенных вещей. Остальное имущество, по словам молодого человека, он сдал в ломбард.