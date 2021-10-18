В Одессе женщина тяжело ранила ревнивого мужа

Потерпевший получил удар ножом в живот.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в квартире супругов на улице Химической после семейного праздника.

«Как только гости разошлись, между хозяевами на почве ревности возник конфликт. Разъяренная безосновательными обвинениями и оскорблениями 29-летняя женщина в порыве гнева схватила нож и ударила мужа в живот», — рассказали в главке.

Медики госпитализировали 24-летнего пострадавшего, получившего проникающее колото-резаное ранение живота, и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается расследование. // УНИАН