В Одесской области вооруженные грабители напали на дом предпринимательницы

В поселке Авангард неустановленные лица, вооруженные ножами и пистолетами, совершили разбойное нападение на частный дом.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

Ночью трое неизвестных в балаклавах, вооруженные ножами и пистолетами, проникли в частный дом, принадлежащий предпринимательнице (1976 года рождения). Там они напали на хозяйку и ее сыновей (2014 и 2002 года рождения), а также приятельницу старшего сына. Всех связали и, угрожая применением оружия, потребовали деньги. В конце злоумышленникам удалось завладеть деньгами, золотыми украшениями, а также планшетом и утюгом, с которыми они скрылись с места преступления.

Начато досудебное расследование по факту совершения разбойного нападения.