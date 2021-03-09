В Одесской осудили ревнивого дядю, избившего племянника

Жителя Балтщины осудили за причинение тяжких телесных повреждений племяннику.

Приговором суда 47-летнему мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Инцидент произошел в июле 2020 года. 30-летний потерпевший, имевший с дядей конфликты на бытовой почве, взял бутылку водки, пришел к нему в гости и предложил вместе выпить, забыв обиды. Примириться не удалось — хозяин приревновал свою жену к племяннику и во время драки нанес гостю несколько ударов топором по голове.

Пострадавшего госпитализировали с переломами костей и открытой черепно-мозговой травмой.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины, на время досудебного следствия его взяли под стражу.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, а сам пострадавший просил не отправлять родственника в места лишения свободы. Суд принял во внимание все обстоятельства и назначил мужчине указанное выше наказания, обязав являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам пробации и информировать об изменении места жительства и работы.

odessapost.com по информации отделения полиции № 1 Подольского РУ полиции в Одесской области