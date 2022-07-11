В одній з ресторанних мереж Львова отруїлися 29 осіб

Попередньо встановлено, що госпіталізовані, троє з яких — діти віком 6, 7 та 9 років, могли отруїтись, харчуючись у закладах однієї з ресторанних мереж, розташованих у різних районах Львова.

9 липня у Львівське районне управління поліції №1 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про те, що протягом кількох днів до них з симптомами гострої кишкової інфекції звернулись 29 осіб, троє з яких — діти віком 6, 7 та 9 років. 28 осіб були госпіталізовані, ще один – проходить амбулаторне лікування.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як попередньо встановили правоохоронці, пацієнти лікарні могли отруїтись, харчуючись у закладах однієї з ресторанних мереж, розташованих у різних районах Львова.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Відділ комунікації поліції Львівської області