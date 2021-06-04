В отриманні хабаря підозрюють родичку керівника НААН, яка була його спільницею

У травні цього року керівнику Національної академії аграрних наук було повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди у сумі чотирьох мільйонів гривень. Сьогодні, 4 червня, слідчі Нацполіції оголосили про підозру його спільниці.

Нагадаємо, слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводження співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання керівником Національної академії аграрних наук України неправомірної вигоди.

Зокрема керівник НААН України вимагав та отримав на користь одного з підприємств, на якому працевлаштовані його родичі, неправомірну вигоду — чотири мільйони гривень. Таку суму підозрюваний зажадав за незвільнення посадової особи одного з підпорядкованих НААН України підприємства та неперешкоджання у подальшій господарській діяльності цього підпорядкованого підприємства.

У травні цього року керівнику НААН України було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 4 червня, слідчі Нацполіції повідомили про підозру спільниці керівника Національної академії аграрних наук України, яка є його родичкою. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Крім того, вчора, 3 травня, керівнику НААН України обрано запобіжний захід – застава у розмірі мільйон 355 тисяч гривень.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за клопотанням слідчого Нацполіції, погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора, суд прийняв рішення – відсторонити від посади керівника НААН.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)