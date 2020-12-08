В переходе на столичном Майдане Незалежности зарезали мужчину

Полиция разыскивает подозреваемого

В Киеве у входа на станцию метро «Майдан Незалежности» произошла драка, во время которой один из участников выхватил нож и ранил противника, в результате чего мужчина умер на месте.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Один мужчина нанес ножевое ранение другому, от чего тот погиб. После этого нападавший скрылся», – сообщает издание.

На месте работают следователи и оперативники полиции.

В то же время, как сообщает KievMap, жена погибшего рассказала, что они шли по переходу домой, увидели знакомых и подошли поздороваться, но в какой-то момент завязалась драка.

Очевидцы видели, как мужчина бежал по переходу, держась за бок, потом упал.

По информации СМИ, подозреваемого зовут Виктор, он среднего телосложения, ростом 165 см, одет в черные брюки, черную (или черно-серую) куртку, на голове черно-оранжевая шапка. // Сегодня