В переходе на столичном Майдане Незалежности зарезали мужчину
Полиция разыскивает подозреваемого
В Киеве у входа на станцию метро «Майдан Незалежности» произошла драка, во время которой один из участников выхватил нож и ранил противника, в результате чего мужчина умер на месте.
Об этом сообщает «Киев Оперативный».
«Один мужчина нанес ножевое ранение другому, от чего тот погиб. После этого нападавший скрылся», – сообщает издание.
На месте работают следователи и оперативники полиции.
Очевидцы видели, как мужчина бежал по переходу, держась за бок, потом упал.
По информации СМИ, подозреваемого зовут Виктор, он среднего телосложения, ростом 165 см, одет в черные брюки, черную (или черно-серую) куртку, на голове черно-оранжевая шапка. // СегодняTweet