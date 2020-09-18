В полиции рассказали о задержанном подозреваемом в нападении на Балуха

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, 7 сентября мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

В тот вечер Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане «Казак». Около полуночи он вышел из заведения и направился в ресторан «Edem».

«Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой — потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь», — говорится в сообщении.

Утром Балуха доставили в больницу.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

По словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.

В Офисе президента не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной мере раскрыть это преступление.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой, а следствие рассматривает четыре основные версии нападения. // РБК-Украина