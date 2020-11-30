В Полтаве школьник убил мужчину, снимая процесс на телефон

В Полтаве подросток среди бела дня ударил мужчину, причинив ему тяжкие телесные — в результате пострадавший скончался в реанимации. Процесс избиения школьник снимал на телефон.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Инцидент произошел 13 октября за остановкой «Сенная». Подросток увидел на улице мужчину, который находился под действием наркотиков или алкоголя. Школьник решил «проучить» полтавчанина и ударил его, попутно снимая весь процесс на телефон. От удара пострадавший упал на землю, получив тяжкие телесные повреждения. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось — горожанин скончался в реанимации.

Парню сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Злоумышленник собственную вину признал.