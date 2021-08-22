В результате взрыва гранаты в московской квартире погибли мужчина и подросток

Стали известны подробности взрыва в квартире на улице Малая Набережная в субботу днем, в результате которой погибли мужчина и подросток. Гранату, которая взорвалась, принес домой муж около года назад.

Как стало известно «МК», в квартире в момент взрыва находилось 4 человека. Накануне ночью 44-летний хозяин квартиры Вадим Елисеев с 43-летней супругой,12-летним сыном и 14-летним племянником вернулись в Москву из Ростовской области от родственников. Повод для поездки был печальный. Племянника попросили взять с собой его родители, так как им пришлось уехать на похороны бабушки. Забрать мальчика обратно из Москвы планировали в воскресенье.

Всю субботу семейство находилось дома, лишь мальчишки на короткое время отлучались из квартиры. Около 17 часов хозяйка дома шла из кухни в комнату, где были муж с детьми, когда прогремел взрыв. Женщину оглушило, на какое-то время она потеряла ориентацию в пространстве, а когда пришла в себя, и дым рассеялся, она обнаружила в комнате мужчину и мальчиков, лежащими без сознания. Несчастных изуродовало осколками, все в комнате было разгромлено. Она сразу же вызвала «скорую помощь» и сообщила о случившемся.

Племянника спасти не смогли — подросток скончался на месте. Супруг женщины умер от полученных ранений в машине «скорой помощи», а сына срочно госпитализировали. Доктора диагностировали у него множество поверхностных осколочных ранений. После операции он помещен в реанимацию, врачи борются за его жизнь и осторожно дают оптимистические прогнозы.

Хозяйке квартиры очень повезло, еще бы пару шагов и она сама могла погибнуть. Овдовевшей женщине понадобилась помощь психологов.

Тайну взрыва раскрыли довольно быстро. Взрывотехники обнаружили предохранительное кольцо и элемент от пружинки взрывателя предположительно от боевой гранаты Ф-1.

Как подтвердила хозяйка, работница автосалона, в доме действительно находилась граната. Ее около года назад принес муж, работавший в ООО завхозом. Он сказал, что нашел ее где-то на работе. Также он пояснил, что это не настоящая граната, а ее муляж. Женщина и ее сын держали ее в руках, но ни у кого не возникало желания выдернуть чеку. Как она предположила, за кольцо мог дернуть племянник, как только увидел гранату, так как всем остальным она была уже неинтересна. Но более точно на вопрос о случившемся сможет ответить выживший сын хозяев, когда придет в сознание.