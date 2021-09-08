В Ривненской области женщина с племянником пострадали, пытаясь распилить боеприпас

Как рассказали в полиции, родственники пытались распилить болгаркой патрон к крупнокалиберному стрелковому оружию.

В Ривненской области во время попытки распилить боеприпас травмировались двое родственников – тетя и племянник.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, около 20:00 7 сентября к правоохранителям поступило сообщение от медиков, что в больницу с множественными огнестрельными ранениями доставлены двое жителей села Моквин.

Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшие получили во дворе по месту жительства в результате разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию (12,7×108 мм).

«Родственники пытались распилить его болгаркой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 71-летней женщины медики предварительно диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ранения тела. А ее 54-летний племянник с тяжелыми травмами без сознания находится в реанимации.

Следователи полиции начали досудебное расследование по факту незаконного обращения с боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что, по словам женщины, боеприпас она нашла в лесу ориентировочно месяц назад. А вчера они решили сделать деталь к бытовому устройству. // УНИАН