В Росії п’ятикласник жорстоко вбив однолітка
Хлопчик зарубав товариша та намагався позбутися тіла.
В російському Ачинську п’ятикласник зарубав сокирою школяра. Причиною став особистий конфлікт – загиблий ображав матір свого вбивці.
Як повідомляє Телеграм-канал “База“, тіло 12-річного Сергія (ім’я змінено) з видимими ранами голови, шиї та спини виявили у річці Мазулька. Слідчі встановили, що останнім Сергія бачив Дмитро (ім’я змінено) – теж п’ятикласник із тієї самої школи.
“Діма зізнався, що вбив Сергія через образи. За словами школяра, Сергій обзивав його матір, почався конфлікт, Діма схопив сокиру та зарубав підлітка, а потім вивіз його труп на візку до річки та скинув у воду. Школяра затримано, порушено справу про вбивство малолітнього”, – пише канал. // УНІАНTweet