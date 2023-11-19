В Росії п’ятикласник жорстоко вбив однолітка

Хлопчик зарубав товариша та намагався позбутися тіла.

В російському Ачинську п’ятикласник зарубав сокирою школяра. Причиною став особистий конфлікт – загиблий ображав матір свого вбивці.

Як повідомляє Телеграм-канал “База“, тіло 12-річного Сергія (ім’я змінено) з видимими ранами голови, шиї та спини виявили у річці Мазулька. Слідчі встановили, що останнім Сергія бачив Дмитро (ім’я змінено) – теж п’ятикласник із тієї самої школи.

“Діма зізнався, що вбив Сергія через образи. За словами школяра, Сергій обзивав його матір, почався конфлікт, Діма схопив сокиру та зарубав підлітка, а потім вивіз його труп на візку до річки та скинув у воду. Школяра затримано, порушено справу про вбивство малолітнього”, – пише канал. // УНІАН