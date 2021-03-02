В России 58-летний охранник интерната для слепых детей изнасиловал двух девочек

В Уфе готовится к рассмотрению в суде уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, который изнасиловал двух девочек. При этом обе девочки были слепыми, а одна из них была младше 14 лет.

Как сообщается на сайте регионального главка СКР, обвиняемый работал в частной охранной организации, которую наняли для охраны школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

Мужчина, находясь на работе в коррекционном интернате №28, воспользовался своим положением и состоянием воспитанниц детского учреждения и совершил преступление против половой неприкосновенности двух школьниц 13 и 14 лет.

Девочки через некоторое время все рассказали директору школы, и та уже заявили в полицию. После задержания обвиняемый свою вину признал.

Следствие также внесло представление руководству школы и охранного агентства об усилении контроля над отбором сотрудников для работы в детских учреждениях. // МК