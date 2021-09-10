В России брат и сестра подожгли чужую машину с ребенком внутри

Действия злоумышленников попали на видео

Следственный комитет по Иркутской области объявил в розыск двух местных жителей — родных брата и сестру. Они умышленно подожгли чужой автомобиль, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Их действия записала камера наружного наблюдения.

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, в федеральный розыск объявлены Маценко Ирина Юрьевна 1979 года рождения и её брат Маценко Дмитрий Юрьевич.

По данным ведомства, родственники сговорились и утром 7 сентября подъехали на автомобиле Nissan Qashqai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска поселке Маркова. За рулем машины находилась Маценко.

На обнародованных кадрах видно, как ее брат обливает автомобиль Mazda 6 красного цвета легковоспламеняющейся жидкостью, после чего мужчина поджигает машину и убегает.

В салоне автомобиля в тот момент находилась шестилетняя девочка, которая, увидев языки пламени, сумела выбраться из машины. Чем руководствовались родственники Маценко, кому и за что хотели отомстить — пока не сообщается.

Однако Telegram-канал Life Shot отмечает, что родители девочки владеют клининговой компанией, которая обслуживала один из местных торговых центров. Управляющим там как раз был Дмитрий Маценко. По одной из версий, он и его сестра повздорили с владельцами фирмы из-за денег.

Тем не менее им предъявили обвинение по очень серьезной статье — покушение на убийство малолетней, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору. // МК