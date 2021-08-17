В России роженица выбросила из окна роддома чужого ребенка

Женщина совершила страшное убийство в роддоме после касарева сечения.

Страшная трагедия в российском Стерлитамаке. 29-летняя роженица выбросила из окна роддома чужого новорожденного малыша. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Как пишет Telegram-канал Baza, некоторое время женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере, однако медики ее выписали и выдали справку, что опасности для окружающих она не несёт.

«Спустя пару часов после операции кесарева сечения одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорожденным чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа», — сказано в сообщении.

После этого ужасного случая ребенка женщины изолировали от нее. Полиция начала проводить следственные действия. // Главред