В России роженица выбросила из окна роддома чужого ребенка
Женщина совершила страшное убийство в роддоме после касарева сечения.
Страшная трагедия в российском Стерлитамаке. 29-летняя роженица выбросила из окна роддома чужого новорожденного малыша. Ребенок от полученных травм скончался на месте.
Как пишет Telegram-канал Baza, некоторое время женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере, однако медики ее выписали и выдали справку, что опасности для окружающих она не несёт.
«Спустя пару часов после операции кесарева сечения одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорожденным чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа», — сказано в сообщении.
После этого ужасного случая ребенка женщины изолировали от нее. Полиция начала проводить следственные действия. // ГлавредTweet