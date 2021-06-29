В России вор-рецидивист убивал случайных знакомых

Приговор 27-летнему безработному, уроженцу Курганской области, в течение нескольких дней убившему троих случайных людей, вынес в понедельник, 28 июня, Мособлсуд. Константина Лобарешных, ранее неоднократно судимого за кражи, признали виновным в изнасиловании и убийстве и приговорили к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.



Похождения Лобарешных начались в селе Жаворонки Люберецкого района в конце октября 2019 года. Находясь в заброшенном кафе на 37-м км Минского шоссе, Лобарешных распивал спиртные напитки с неизвестным ему мужчиной. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, и в ход пошли кулаки. Лобарешных зверски избил собутыльника до потери сознания, связал ему руки и оттащил тело к колодцу.

Чуть позже в кафе появилась еще одна жертва Лобарешных — 29-летний Виталий Чуев. Мужчина стал задавать Лобарешных неудобные вопросы: каким образом его знакомый оказался у колодца? Недолго думая, Лобарешных избил и Чуева. Действуя по той же схеме, связал второй своей жертве руки и приволок к колодцу. После этого Лобарешных скинул в колодец оба тела. Мужчины погибли мучительной смертью, захлебнувшись в воде.

На этом «приключения» Лобарешных не закончились. Душегуб подался в бега и незаконно пересек границу с Белоруссией. В соседней стране мужчину задержали и выдворили из страны. Через два дня после выдворения мужчина приехал в село Степанщина и познакомился в местном магазине с 42-летней Афониной. Он пригласил свою пассию на прогулку, делал ей комплименты, а затем завел в лесополосу. Лобарешных разрезал одежду, избил несчастную и надругался над ней. Опасаясь, что очередная его жертва пойдет в полицию, мужчина задушил Афонину и скрылся.

Вскоре Лобарешных удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов, недавно он предстал перед судом и получил свой срок. // МК