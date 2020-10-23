В российской больнице медбрат украл аппарат УЗИ у больных коронавирусом

Вычислить преступника помогла камера

Медбрат украл аппарат УЗИ из больницы в Новой Москве, где лечат больных коронавирусом. По некоторым данным, мужчину толкнуло на преступление острая нужда в деньгах – у его матери серьезный диагноз.

Как стало известно «МК», пропажу аппарата УЗИ, который стоит около 4,5 млн рублей, обнаружили 19 октября, в ГКБ имени В.П. Демихова, которая сейчас специализируется на лечении коронавирусной инфекции. Представители больницы написали заявление в полицию, и сыщики принялись за дело.

Прикладывать много усилий для раскрытия этого преступления им не пришлось. Очень помогла система видеонаблюдения, которая и «указала» на похитителя. Им оказался медбрат этой больницы, 27-летний уроженец Краснодарского края, а помогал ему тоже коллега, 48-летний москвич, которого сейчас вместе с аппаратом УЗИ ищет полиция. Медбрат же был задержан практически сразу на рабочем месте и начал давать показания. Кстати, стойку от аппарата ультразвукового исследования ему вынести не удалось — просто не получилось ее разобрать. Фактически сообщник воришки скрылся с экраном и датчиками.

По информации от источника, у похитителя серьезно больна мать и, возможно, именно это толкнуло его на преступление – скорее всего, медбрат планировал продать дорогостоящее устройство. Руководство больницы очень рассчитывает на полицию и скорейшее возвращения аппарата, ведь он используется в том числе в процессе лечения больных COVID-19.