В России неизвестные организовали в чате «Школу секса» для девочек 10 и 11 лет

Педофилы давали детям «задания» в чате, заставляли записывать интимные видео и ставили за них «оценки».

Всё вскрылось случайно, когда Ирина, мама пятиклассницы из Москвы, решила проверить её телефон. В галерее женщина увидела интимное видео своей дочери — и крайне откровенные переписки с неизвестными мужчинами, которые присылали девочке нюдсы. Хуже того, Ирина нашла и целый групповой чат под названием «Школа секса».

Там сидела не только её дочь, но и другие девочки примерно 10-11 лет. А общались с ними пятеро мужчин — и особенно среди них выделялся некий Евгений Носов. Судя по сообщениям, именно он задавал детям «уроки» для «Школы секса»: от девочек требовалось выполнять задания, снимать себя на камеру и отправлять в чаты, получая взамен виртуальные оценки.

После таких находок дочь честно призналась Ирине, что сидит в подобных чатах уже около трёх недель. Как она попала туда вместе с остальными детьми, пока точно неясно. Сейчас правоохранители пытаются найти самого Евгения Носова и других «учителей» из его «школы». // Baza