В Ровенской области обстреляли дом депутата и предпринимательницы

В Ровенской области стреляли по дому предпринимательницы, которая является женой местного депутата, полицейские открыли уголовное производство и устанавливают причастных к преступлению.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

«В полицию 22 января, около 23 часов, с письменным заявлением обратилась 31-летняя жительница села Старая Рафаловка, что около 10 утра она обнаружила поврежденные окна, вероятно вследствие выстрелов», — говорится в сообщении.

Полицейским хозяйка дома, которая также является частным предпринимателем, рассказала, что около четырех утра слышала подозрительные звуки и лай собаки.

Сама предпринимательница Оксана Ткач в соцсети Instagram так описала инцидент: «Это окно детской комнаты… Это же какой гнилью нужно быть, чтобы это сделать… Я передать не могу моего состояния, не подберу слов. Как только подумаю, что могло произойти, не могу остановить слез. Понимаете, я когда-то уже похоронила ребенка… Боже, как же это больно…» — рассказала женщина.

Она является женой Виктора Ткача (Сила и честь), депутата Варашского районного совета.

Полицейские на месте обнаружили повреждения трех окон. Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, оставшиеся между камерами стеклопакетов.

По факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские рассматривают различные версии инцидента, «одна из которых связана с профессиональной деятельностью мужа, который является депутатом Варашского городского совета».

В рамках уголовного производства правоохранители проводят следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления злоумышленников.