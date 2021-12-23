В Ровно школьник жестоко избил семиклассницу

В Ровно ученик седьмого класса избил девочку из параллельного класса. Школьница получила многочисленные травмы, в том числе и сотрясение мозга.

Об этом сообщает Радио Трек.

Инцидент произошел еще 13 декабря в школе №1.

По словам матери потерпевшей, ее дочь собиралась домой. У раздевалки одноклассница в шутку дернула ее за куртку. Девочка случайно задела парня. В ответ тот начал избивать школьницу.

Девочка упала, а семиклассник продолжал бить ее ногами. При этом никто его не остановил.

После избиения потерпевшую пришлось госпитализировать. У нее диагностировали сотрясение мозга, ушибы внутренних органов, многочисленные ушибы и гематомы.

Сейчас девочка продолжает лечение дома. Мама школьницы добавила, что у нее сильный стресс.

Известно, что семиклассник, учинивший расправу над девочкой, занимается борьбой. Его мать работает за границей, а живет он с бабушкой и дедушкой.

Местные правоохранители начали досудебное расследование, предварительно квалифицировав дело по ст. 125 (Умышленное нанесение легких телесных повреждений). // rupor.info