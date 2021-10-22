В селе под Днепром двух мужчин ранили из пистолета и угнали у них BMW

В Петриковском районе житель Каменского выстрелил из пистолета в двух жителей Днепра и угнал автомобиль BMW X-5. Мужчин, получивших огнестрельные ранения, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники и пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Происшествие произошло днем 21 октября на выезде из Каменского в Днепр, в пгт Куриловка. По имеющейся информации, 29-летний водитель BMW вместе со своим 36-летним знакомым вступили в конфликт с жителем Каменского. В ходе «разборок» каменчанин выстрелил в двух мужчин из травматического пистолета ПМРМ. Раненому водителю внедорожника удалось выбить пистолет из рук стрелявшего, но в итоге каменчанин успел запрыгнуть в чужую машину и скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Жителей Днепра, получивших огнестрельные ранения в голову, в тяжелом состоянии доставили в Каменскую больницу скорой помощи. Полиция Днепропетровской области сразу объявила план «Перехват», в ходе которого автомобиль BMW был обнаружен брошенным в селе Елизаветовка Петриковского района. Мужчины, который стрелял в днепрян и угнал внедорожник, рядом не было.

Утром 22 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение скрывающегося 38-летнего каменчанина и задержали его. Подозреваемого в стрельбе и угоне автомобиля доставили в отделение полиции. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство двух лиц) УК Украины. Жителя Каменского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении в совершении преступлений.