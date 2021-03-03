В столичной кофейне у бизнесмена украли 10 тысяч евро

10 тысяч евро были украдены в кофейне на улице Шота Руставели в Киеве.

Как сообщается, инцидент произошел в субботу 27 февраля.

По предварительно информации, украинский бизнесмен индийского происхождения зашел в кофейню выпить чашку кофе. В какой-то момент к нему с двух сторон подсели двое карманников.

Момент совершения кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в кофейне. Кадры опубликовал «Киев оперативный».

На видео видно, как один из карманников с расстояния вытянутой руки, сидя на барном стуле, следил за жертвой, чтобы в случае чего «подать сигнал» сообщнику.

Другой в это время впритык подсел к потерпевшему, и пока он сидел к нему спиной, взял его портфель с соседнего стула, вытащил кошелек, в котором были 10 тысяч евро, после чего положил вещи мужчины на место.

Потерпевший заметил кражу, когда карманники уже вышли из кафе.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.185 УК Украины-Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Если воров поймают, им грозит до 5 лет тюрьмы. // crimezone.in.ua