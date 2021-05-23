В столичном ресторане посетитель открыл стрельбу, ранив администратора

В Киеве в ресторане между двумя компаниями возник конфликт, один из мужчин достал пистолет и начал стрелять. Ранения получил администратор заведения.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр полиции Киева.

«Между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Сначала мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов, и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказал и.о. начальника следственного отдела полиции Тарас Платок.

Стрелявшего, 26-летнего мужчину, полиция задержала на месте. Оружие забрали и направили на экспертизу. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.