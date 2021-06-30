В столице хозяин дома зарезал рабочего

В полицию заявил сын владельца дома. Он сообщил, что его отец во во время ссоры ранил ножом рабочего, который помогал ему по хозяйству. Мужчина от полученных травм умер до приезда скорой.

В дежурную часть Голосеевского управления полиции от киевлянина поступило сообщение о том, что на улице Февральской его отец ножом ранил знакомого. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Полицейские установили, что между 45-летним мужчиной и владельцем дома произошел конфликт. Во время ссоры киевлянин схватил нож и несколько раз ударил им знакомого, который приходил на подработку и помогал по хозяйству, в грудь и живот. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда врачей.

73-летнего жителя столицы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а чем изъяли и направили на экспертное исследование.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.