В Сумах 15-летняя девица распространяла порно

13 сентября сообщено о подозрении 15-летней девушке по факту распространения детской порнографии.

По данным следствия, девушка создала в одном из мессенджеров канал, где размещала фотографии несовершеннолетних жителей Сум и Сумской области. Согласно заключению экспертизы, обнародованные материалы являются детской порнографией.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.3011 УК Украины (распространение, сбыт детской порнографии).

Вместе с тем, установлено, что к созданию и администрированию канала причастны другие несовершеннолетние. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности с учетом возрастных ограничений. // Ваш шанс