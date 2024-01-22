В Сумах корегувальницю російських обстрілів ув’язнили на 6 років

Сумський районний суд Сумської області визнав жінку винною у незаконній передачі інформації про місцезнаходження Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 17 січня.

58-річна жителька села Верхня Сироватка із початку березня до кінця липня 2023 року писала невстановленій особі в Telegram про розташування блокпостів і проживання військовослужбовців у місті Суми та в Сумському районі. У вироку йдеться про 12 епізодів.

«Добрый день. В селе в настоящий момент расквартированы около 300 военных по домам и сараям», «Я стояла на остановке они заехали, … через дорогу на лево там тоже накрыто настроено под землей остальные с права», «Примерно с 21 часа до 24 часов висит дрон над ж/д переездом», «В сёлах нашого сельского совета около 7 тысяч военных», — писала вона.

Зловмисниця також відправляла фото схематичних малюнків, на яких вона позначала розміщення сил протиповітрняної оборони прямокутником з пояснювальним текстом «Где-то тут». Іншим разом вона зобразила на малюнку розташування блокпостів ЗСУ.

Активність жінки стала відома правоохоронцям щонайменше з лютого 2023-го і її переписку відстежували в рамках негласних слідчих розшукових дій. Велося спостереження: фіксувалося, як коригувальниця дістала з сумки телефон протягом близько 2-х хвилин тримала його біля вуха, направляючи в бік переїзду та військової техніки. У серпні 2023 року її затримали.

Також зʼясувалося, що жінка розповсюджувала в мережі «Одноклассники» російську пропаганду. Із квітня по червень 2022 року вона реакціями «класс» підтримувала і поширювала публікації, у яких прославлялися російські окупанти.

Обвинувачена, наприклад, вподобала зображення двох солдатів із символікою російського прапору та автомобілем із позначкою « Z » та написом: « Русская бабушка с флагом теперь на шевронах наших бойцов в Мариуполе, сила духа! Сила веры! Берегите себя». Іншим разом вона підтримала зображення глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова із коментарем, що Росія ще не програла жодної війни.

У судовому засіданні жінка «заперечувала факт свідомості та умислу». Вона пояснила, що народилась у Казахстані, але потім переїхала проживати в Україну. Для неї Радянський союз — це юність та молодість. Напрямок України до Європейського Союзу вона вважає хибним, таким, що не принесе для українців нічого доброго. На думку обвинуваченої, у 2014 році в Україні відбувся владний переворот, який призвів до негативних наслідків. Жінка підтвердила, що ставила відмітки «класс» під публікаціями, але переконана, що нічого поганого про Україну там не було.

Обвинувачена повідомила, що 2023 році почала спілкуватися з особою в Telegram, але, начебто, не розуміла, що це російський агент, вважала, що спілкується з мешканцем України, оскільки співрозмовник дуже добре володів інформацією і вона просто або її підтверджувала, або спростовувала. Жінка наголосила, що вона не володіла відомостями, які стосуються військової таємниці, а розповідала лише те, що бачила, або чула від знайомих, і не завжди це відповідало дійсності.

Коригувальницю засудили до 6 років тюремного покарання без конфіскації майна.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачена сприяла розкриттю злочинів, її похилий вік та поганий стан здоровʼя. У щире каяття суд не повірив, оскільки жінка фактично вину не визнала і намагалася спростувати свій умисел скоїти злочин.