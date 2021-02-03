В Тернополе суд оштрафовал эксгибициониста аж на 119 грн.

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области оштрафовал мужчину, который в нетрезвом виде демонстрировал свой половой член в парке на улице Руськой.

Как следует из судебного постановления, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений, происшествие случилось 16 января. Нетрезвый мужчина устроил «зрелище» прохожим в парке «Топильче», возле ресторана «Ковчег». Очевидцы происшествия вызвали на место полицию.

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и наложил на него штраф в размере семи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 119 гривень. При том он должен оплатить и судебный сбор в 454 гривны. // УНИАН