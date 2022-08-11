В Тернополі у жінки 17 тис. вкрав невідомий, який представився працівником мобільного оператора

Про це повідомили в обласній поліції.

Вона розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік й представився співробітником мобільного телефонного зв’язку. Він повідомив потерпілій про можливість убезпечити мобільний зв’язок та рахунок краянки від шахраїв.

Аби активувати дану послугу аферист попросив повідомити чотирьох значне число, яке надійшло жінці на мобільний.

Тернополянка без роздумів зробила, що її попросили, а за лічені хвилини отримала сповіщення про списання з банківського рахунку майже 17 000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. // podiya.te.ua