В Торезе мужчина насмерть забил знакомого молотком

Во временно оккупированном н.п. Торез обнаружен труп местного жителя с признаками насильственной смерти.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном н.п. Торез обнаружен труп местного жителя 1960 года рождения с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, которую нанес ему 39-летний знакомый. Нападавший заявил, что ударил знакомого по голове молотком в целях самообороны.