В центре Киева мужчина лишился 30 тысяч долларов

В Печерском районе Киева во время нелегального обмена валют ограбили предпринимателя.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на ул. Ивана Мазепы возле отеля «Салют». Перед этим 37-летний мужчина решил выгодно обменять свои 30 тысяч долларов (около 850 тыс. грн.) и нашел покупателя на сайте «Меняйло».

«Предприниматель позвонил по номеру телефона, который был указан в объявлении о покупке валюты и ему назначили встречу возле гостиницы», – рассказал источник.

В назначенное время туда подъехал автомобиль Тoyota Corolla (такси «Uklon»), в котором рядом с водителем находился покупатель. Бизнесмен сел сзади. Когда он протянул доллары покупателю, тот закинул их в свой рюкзак, выскочил из машины и скрылся.

Подозреваемый был в одежде темного цвета, медицинской маске и медицинских перчатках.