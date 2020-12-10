В Украине продолжается расследование деятельности псевдо-брокеров

В Украине продолжается расследование деятельности компаний, ведущих псевдо-брокерскую деятельность. Прикрываясь биржевой терминологией и обещая якобы хороший доход трейдинга или инвестиций, такие «компании» по факту вводят рядовых украинцев в заблуждение, забирая себе их сбережения.

Наряду с правоохранительными органами, вывести аферистов на чистую воду пытаются и обычные пользователи Сети, а также те, кто уже стал жертвами «Фреш Форекс Украина» и ООО, появившихся после его ликвидации. Об этих псевдо-брокерах опубликована подробная информация на сайте fresh-scam.com.

Ликвидация FreshForex

Инициаторы расследования сообщают, что FreshForex был не первой компанией подобного рода, чьи «менеджеры» искали наивных инвесторов и, обрабатывая их, заставляли перевести на счета мошенников свои деньги, отмечает издание Obozrevatel.

На месте ликвидированного «Фреш Форекс Украина» появилась минимум дюжина аналогичных проектов с другими названиями, но с той же мошеннической сутью. В ходе расследований были выявлены некоторые из них:

freshforex.com

freshforex.org

dax100.org

fxcoins.org

daxioma.com

fxspace.org

i-want.broker

i-want.trade

nas-broker.com

Кто стоит за аферами с «биржей»?

Участникам расследований удалось выяснить, что многие из перечисленных брендов объединяет не только направление «работы», заведенные дела и похожая схема «обработки» клиентов, но и фамилии учредителей, организаторов, уполномоченных лиц.

При разборке заведенных уголовных дел, показаний пособников и жертв финансовых мошенников все чаще упоминаются фамилии Мартынюка и Кравчуна. Они, по всей видимости, стояли за основанием «Фреш Форекс», а потом они создали компании, которые продолжили вести грязный бизнес.

Оба этих «героя» являются уполномоченными лицами или учредителями многих ООО вроде «FXCoin», «ПРОФ ЕДВАЙС», «Omni Stock Investment», «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП», «МК ПАРТНЕР», «Легоютекс» которые либо ведут прямую мошенническую деятельность, либо участвуют в ней в качестве посредников, нанимая, к примеру, персонал для поиска жертв или отмывания денег.

Что будет дальше?

К сожалению, не всех преступников легко поймать, особенно если последние прикрываются бюрократическими уловками, связями с чиновниками и депутатами.

С другой стороны, уже упомянутые лица и компании успели наделать шума не только в Украине, но и за ее пределами, например, в Израиле, где ими тоже заинтересовались правоохранители.

Сейчас жертвы аферистов пытаются поднять общественный резонанс, предупреждая, что мошенники все еще раскручивают свой бизнес в крупных городах страны, включая Киев, Одессу, Кировоград, Полтаву.

В случае если вы столкнулись с деятельностью псевдо-брокеров, важно писать заявления в киберполицию, пытаться вывести деньги со счетов (если вы их уже перевели), инициировать процедуру чарджбека.