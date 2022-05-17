В Україні виявлено будівельний бізнес російського олігарха, наближеного до кремля (відео)

Державне бюро розслідувань встановило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом «совета федерации федерального собрания РФ», наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Працівники ДБР встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої «материнської компанії» з рф.

Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави.

Працівники Державного бюро розслідувань провели комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 («Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України») та ч. 3 ст. 436-2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників») Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань в умовах запровадженого на території нашої держави правового режиму воєнного стану та під час виконання покладених на Бюро завдань на постійній основі вживає заходи, спрямовані на виявлення й припинення незаконної діяльності представників російської федерації та пов’язаних із ними фізичних і юридичних осіб.

Довідка:

У 2018 році Міністерство фінансів США цю російську компанію та її генерального директора внесло до т. зв. «кремлівського списку» – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента російської федерації владимира путіна.

ДБР