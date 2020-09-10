В Умани паломники-хасиды снесли карантинные заграждения (видео погрома)

В Умани, готовясь к паломничеству хасидов, городские власти установили на подходах к культовым объектам специальные «антикоронавирусные» заграждения. Барьеры были поставлены таким образом, чтобы в местах молитвы не собиралась толпа.

Впрочем, простояли конструкции недолго — прибывшие хасиды разгромили железные заграждения.

Видео из Умани приводит Facebook-страница Pavlovsky News.

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Напомним, в текущем году в Умани ждут около трех тысяч хасидов-паломников — тех, кто успел въехать в страну до перекрытия границы. Обычно помолиться на могилу Рабби Нахмана в Умани приезжают до 30 тыс. хасидов, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Паломники были крайне недовольны введенными в Украине ограничениями. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»