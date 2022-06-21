В Ужгороді поліцейські затримали грабіжника

Вчора, 20 червня, близько 15-ої години до поліції надійшло повідомлення про пограбування ужгородця, що сталося неподалік супермаркету по вулиці Минайській.

За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої встановили, що заявник помітив, як невідома особа намагається викрасти його велосипед. Чоловік спробував самотужки завадити зловмиснику, однак останній відштовхнув його та з викраденим двоколісним транспортом втік у невідомому напрямку.

За описом заявника поліцейські розпочали пошуки фігуранта. Вживши заходів оперативникам вдалося встановити особу грабіжника, а згодом і маршрут його руху.

Вже за півтори години співробітники кримінальної поліції Ужгорода затримали 33-річного зловмисника, у якого слідчі вилучили велосипед потерпілого.

За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Грабіжника, у порядку статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області