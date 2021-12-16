В Ужгороді затримали зловмисника, який вбив та пограбував пенсіонерку

Співробітники Ужгородського районного управління поліції розшукали та затримали місцевого жителя, який вночі проник до будинку літньої жінки, наніс їй смертельні тілесні ушкодження та пограбував її. Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні злочину та помістили в ізолятор тимчасового тримання

Днями до поліції звернулися родичі 71-річної ужгородки. У повідомленні йшлося про те, що жінку виявили в її будинку мертвою.

На місці злочину слідчо-оперативна група виявила тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті. Обстановка в помешканні ужгородки, яка проживала сама, була порушена.

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів.

На місці злочину працювали працівники слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, слідчі поліції Ужгорода та експерти-криміналісти. Із залученням службового собаки, співробітники поліції обстежили будинок пенсіонерки та прилеглу територію, вилучили речові докази та розпочали пошуки зловмисника.

У результаті оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили та розшукали причетного до зухвалого злочину.

Відомо, що 23-річний зловмисник проник до помешкання жінки в період між 2-ою та 4-ою годиною ночі. Перед тим фігурант відключив електропостачання в будинку, пройшов до спальної кімнати, де спала господарка, і колючо-ріжучим предметом вдарив її в перенісся. Після того чоловік почав шукати гроші та цінні речі. Забравши банківську картку, 500 гривень, мобільний телефон та медалі, зловмисник втік з місця злочину.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили йому про підозру у скоєнні одразу двох злочинів – розбою (за ч.4 ст.187 ККУ) та умисному в бивстві з корисливих мотивів (за п.6 ч.2 ст.115 ККУ). Також подано клопотання до суду про взяття підозрюваного під варту.

За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Закарпаття