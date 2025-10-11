В Ужгороді затримали чоловіка, який убив батька табуретом

Вранці 11 жовтня поліцейські отримали повідомлення від працівників «швидкої» про констатацію смерті 65-річного мешканця Ужгорода. Інцидент стався на вулиці Михайла Томчанія.

За викликом одразу прибула слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці оглянули місце події та тіло загиблого й виявили тілесні ушкодження. У ході першочергових заходів поліцейські з’ясували, що до заподіяння смертельних травм загиблому причетний його 41-річний син.

Встановлено, що між батьком та сином виникла побутова сварка. Останній, у ході словесного конфлікту, взяв до рук дерев’яний табурет і наніс ним удар 65-річному в голову. Внаслідок цього чоловік помер.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство.

Поліція Закарпатської області